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Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 23:45:17 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 28 bini aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 28 bin 430'a yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 347 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 763 artarak 28 bin 430'a ulaştığı kaydedildi.

Son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 153'e yükseldiği bildirilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 24 bine çıktığı ifade edildi.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 742 bini aşarken, 15 bin 512 kişi hayatını kaybetti.

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