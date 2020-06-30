  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 741'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 22:23:54 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bin 741'e ulaştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 bin 741'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede toplam 294 bin 867 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi. Ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 390 artarak 17 bin 741'e ulaştığı belirtildi. Kovid-19 nedeniyle toplam 112 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 bin 268 kişinin iyileştiği aktarıldı. Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Gana'da başkent Akra 9 bin 858, Ashanti 3 bin 615, Western 1556 ve Central 972 ile en fazla vaka görülen bölgeler oldu.

- Afrika kıtasında vaka sayısı 398 bini geçti

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 398 bini aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bine yaklaştı.

Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana, Cezayir ve Kamerun olarak sıralandı.

Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki yağdı! İstanbullulara su faturası şoku
Ekonomi

İmamoğlu ve İSKİ'ye tepki yağdı! İstanbullulara su faturası şoku

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlaması sonrası İGDAŞ faturalarının aşırı yüksek gelmesinden şikayet..
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘özerklik’ vaadi! ‘İktidara gelirsek bunu yapacağız’
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘özerklik’ vaadi! ‘İktidara gelirsek bunu yapacağız’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri durumunda YÖK'ü kapatacaklarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerin bilimse..
Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti
Gündem

Başkan Erdoğan’a yönelik haddini aşan sözler! Sözde yazar Gökhan Yavuzel ağababalarının kucağından tehdit etti

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesine karşı kampanya yürüten sözde yazar Gökhan Yavuzel, sığıntı hayatı yaşadığı yurt dışında Cumhur..
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı