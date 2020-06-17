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Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 500'ü geçti

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:52:53 -
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 500'ü geçti

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 12 bin 500'ün üzerine çıktı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 255 bin 971 Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 397 artarak 12 bin 590'a yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 66'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 410'a yükseldiği ifade edildi.

Hükümet, Kovid-19 salgınıyla mücadele için 8 bin 76 sağlık personelinin istihdam edileceğini açıklamıştı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 262 bini aşarken, 7 bin 66 kişi hayatını kaybetti.

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