Gana'da koronavirüs vaka sayısı 22 bine çıktı
Batı Afrika ülkesi Gana'da, koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 22 bine dayandı.
Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede şu ana kadar 315 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 48 saatte 891 artarak 21 bin 968'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 17 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 129'a çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 17 bin 156'ya ulaştığı ifade edildi.