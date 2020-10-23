Gana'da kilise çöktü: Ölü ve yaralılar var
Gana'nın Eastern vilayetinde 6 katlı kilisenin çökmesi sonucunda 18 kişi yaşamını yitirdi.
Batı Afrika ülkesi Gana'nın Eastern vilayetinde 6 katlı kilisenin çökmesi sonucunda 18 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Eastern Vilayet Direktörü Richard Amo Yartey, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, vilayetin Manso Akroso bölgesinde 6 katlı bir kilisenin çöktüğünü bildirdi.
Enkaz altındaki 18 kişinin cesedine ulaşıldığını bildiren Yartey, 8 kişinin de kurtarıldığını söyledi.
NADMO ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiğini, yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Yartey, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu belirtti.
Olay sırasında kilisede 60'tan fazla kişinin bulunduğu iddia edildi.