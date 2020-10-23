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Dünya Gana'da kilise çöktü: 18 ölü
Dünya

Gana'da kilise çöktü: 18 ölü

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Eastern vilayetinde 6 katlı kilisenin çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:21:00 -
Gana'da kilise çöktü: 18 ölü

Ulusal Afet ve Yönetim Örgütü (NADMO) Eastern Vilayet Direktörü Doğu İl Müdürü Richard Amo Yartey yaptığı açıklamada, ilin Manso Akroso ilçesinde 6 katlı bir kilisenin çöktüğünü söyledi.

Enkaz altındaki 18 kişinin cenazesine ulaşıldığını kaydeden Yartey, 8 kişinin kurtarıldığını belirtti.

NADMO ekiplerinin kilise enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini ve yaralıların tedavi altına alındığını kaydeden Yartey, ölü sayısının artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Çökme  sırasında kilisede 60'tan fazla kişinin bulunduğu iddia edildi.

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