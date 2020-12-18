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Aktüel Gana'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı düzenlenen protestolarda 26 gözaltı
Aktüel

Gana'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı düzenlenen protestolarda 26 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:48:42 -
Gana'da devlet başkanlığı seçim sonuçlarına karşı düzenlenen protestolarda 26 gözaltı

ABUJA (AA) - Gana'da 7 Aralık'ta yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik devam eden gösterilerde 26 kişi gözaltına alındı.

Başkent Akra Polis Sözcüsü Effia Tenge, yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında şiddet olaylarına karışan 26 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Tenge, gözaltına alınanların 11'inin kadın, 15'nin erkek olduğunu ve konuya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Protesto sırasında göstericilerin çeşitli pankartlar taşıdığını dile getiren Tenge, eylemcilerin, kendilerine müdahale eden emniyet güçlerine taş ve şişe attığını kaydetti.

- Muhalif lider seçim sonucuna itiraz etmişti

Muhalefetteki Ulusal Demokratik Kongre (NDC) Partisinin lideri John Dramani Mahama, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, halkın iradesinin altüst edildiğini öne sürmüştü.

Mahama, NDC'nin Ulusal Seçim Komisyonu tarafından açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo oyların yüzde 51,59'unu, muhalefet partisi adayı Mahama ise oyların 47,36'sını almıştı.

Ülkede seçim sırasında çıkan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.



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