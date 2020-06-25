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Aktüel

Gana'da deprem halkı sokağa döktü

Yeniakit Publisher
2020-06-25 03:09:40 -
Gana'da deprem halkı sokağa döktü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Gana'da meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, başkent Akra ve çevresindeki vatandaşları korkuttu.

Akra'ya 6 kilometre uzaklıktaki Gbawe kasabasında, yerin 10 kilometre altında, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ülkede yıllardır önemli depremlerin meydana gelmediğini belirten vatandaşlar, depremin ardından evlerinden çıkarak sokaklarda beklemeye başladı.

Depremde can kaybı veya yaralı olup olmadına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gana'da en son yaşanan büyük deprem 1936 yılında meydana gelmiş; bu depremde 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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