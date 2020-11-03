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Aktüel Gana'da arıların soktuğu 2 çocuk öldü
Aktüel

Gana'da arıların soktuğu 2 çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-03 18:52:10 -
Gana'da arıların soktuğu 2 çocuk öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'nın Central eyaletinde arıların soktuğu 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi tedavi altına alındı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Central eyaletine bağlı Awutu Senya West köyünde yemek yapmak için odun almaya giden köylüler arıların saldırısına uğradı.

Arıların soktuğu çok sayıda kişiden 13 ve 3 yaşındaki 2 kız çocuğu öldü, diğerleri hastanede tedavi altına alındı.

Yetkililer, itfaiye ekiplerinin köyü arılardan temizlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.


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