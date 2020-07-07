Gana'da 2 etnik grup arasında silahlı çatışma: 9 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'nın kuzeyinde meydana gelen etnik çatışmada 9 kişi hayatını kaybetti.



Ulusal basındaki habere göre, Navrongo Bölge Emniyet Müdürü Francis Opong Agyare, bölgeye bağlı Kassena-Nankana köyünde, Doba ve Kandiga etnik grupları arasında silahlı çatışma yaşandığını belirtti.



Agyare, çatışmada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.



Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktaran Francis Opong Agyare, olaylarda ateşe verilen 12 evin de kül olduğunu söyledi.



Agyare, bölgeye takviye güvenlik ekibinin sevk edildiğini, olaylarla ilgili şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.



Gana'da, Doba ve Kandiga etnik grupları arasındaki çatışmalar, nisan ayında Dobaların bir arazinin kendilerine ait olduğunu iddia etmesi üzerine başlamıştı.

