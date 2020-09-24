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Aktüel Gana, kamuda 20 bin "bankamatik" çalışanı tespit etti
Aktüel

Gana, kamuda 20 bin "bankamatik" çalışanı tespit etti

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:29:26 -
Gana, kamuda 20 bin "bankamatik" çalışanı tespit etti

ABUJA (AA) - Gana hükümeti, devlet kurumlarında çalışmadığı halde düzenli maaş ödenen 20 bin kişi tespit ettiklerini duyurdu.

Enformasyon Bakanı Kojo Oppong Nkrumah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, incelemeler sonucunda ülkedeki kamu hizmetlerinde 2017-2019 yıllarında 20 bin "hayalet işçiye" maaş ödendiğinin ortaya çıktığını belirtti.

"Hayalet işçilerin" devlete yılda yaklaşık 15 milyon dolara (yaklaşık 114,66 milyon Türk lirası) mal olduğunu kaydeden Nkrumah, tespit edilmelerinin ardından maaş ödemeleri kesilen bu isimlerden bazılarının yaşamadığını, bazılarının ise "kurgu" isimler olduğunu söyledi.

Nkrumah, 2017 yılında kamu kurumlarında yapılan iç denetimde de yaklaşık 8,7 milyon dolarlık büyük bir mali suistimalin ortaya çıktığını ifade etti.



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