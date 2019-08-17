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Gamze Özçelik'ten teşekkür mesajı!

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara yardım götüren Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından 'teşekkür' paylaşımında bulundu.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:15
Gamze Özçelik'ten teşekkür mesajı!

Zeynep Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği Kurucu Başkanı olarak 2. yılını doldurmaları nedeniyle tüm sevenlerine ve yardımını eksik etmeyenlere teşekkür etti.

Umuda Koşanlar Derneğinin kurucularından olup kimsesiz çocuklar için yardımdan yardıma koşan Zeynep Gamze Özçelik, dernekte 2 yılını doldurdu.

Gönüllü olarak yardıma muhtaç çocukların elinden tutup gülümsemelerine sebep olan Gamze Özçelik, bugün itibariyle 2. yılını doldurduklarını ve yardımını eksik etmeyen herkes için bir 'teşekkür' paylaşımında bulundu.

İşte Zeynep Gamze Özçelik'in Instagram'daki o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 11:15
  1. Zeynep Gamze Özçelik
  2. Umuda Koşanlar Derneği
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