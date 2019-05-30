Gamze Özçelik'in paylaşımı büyük beğeni topladı
Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da yardım çalışmalarını sürdüren Gamze Özçelik, Ramazan ayında takdir toplamaya devam ediyor.30 Mayıs 2019 Perşembe 18:37
Oyunculuk kariyerini bırakan ve kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile hem ülke içinde hem dünyada muhtaç insanların yardımına koşan Gamze Zeynep Özçelik, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda alkış topladı.
Gamze Zeynep Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar derneği ekibi ile tüm Ramazan'ı Afrika Kıtasındaki ülkelerde geçireceğini duyurmuştu.
Ünlü isim bu kez Tanzanya'da yardım kumanyaları dağıttı. Oradaki halkla iftar yaptı.
O anlar sosyal medya hesabında paylaşan Özçelik, "Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin" notunu yazdı.
Yardım çalışmalarına ara vermeden çalışan Özçelik'in yaptıkları sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça övgü gördü.
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