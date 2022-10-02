Gamze Özçelik'in en mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu. Özçelik, birlikte çalıştığı manevi kardeşinin baba olduğu sevincini "Kardeşimle en özel gününde" notuyla paylaştı.

Zeynep Gamze Özçelik, yediden yetmişe herkese yardım edebilmek adına kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile muhtaç insanlara kucak açıyor ve tüm takdirleri topluyor. Her paylaşımı merakla takip edilen Özçelik, son olarak, sosyal medya hesabından, beraber çalıştığı manevi kardeşi Melih Pilav'ın baba olduğu müjdesini paylaştı.

Ünlü isim bu güzel haberi "Kardeşimle en özel gününde" notuyla yayınladı.

Dünyada herkese yardım eli uzatan ve kurduğu dernekte çalışanlarıyla bir aile olan Özçelik proje yönetici olarak çalışan Pilav'ın mutluluğuna ortak olmayı ihmal etmedi.

Zeynep ismini alan Gamze Özçelik paylaşımına; "Nasıl başladık? Nerelere vardık. Elhamdulillah Yoldaşlarımla bugün mutlu günümüz Hoş geldin minik kızımız" notuyla devam etti.

Baba olan ve mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Melih Pilav'tan cevap gecikmedi. Pilav; "İyi günde kötü günde her zaman beraber yan yana iyi ki varsın ablacım" notuyla teşekkür etti.