Gamze Özçelik'in Barış Pınarı Harekatı paylaşımı takdir topladı
Yardım faaliyetleriyle adından söz ettiren Gamze Özçelik, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu öncesi Mehmetçik'e başarılar diledi.07 Ekim 2019 Pazartesi 15:59
Türkiye, Suriye'nin doğusuna yönelik harekat çalışmalarında sona geldi. Operasyon için hazırlıklarını tamamlayan TSK, sadece 'Ateş' emrini bekliyor.
Olası Barış Pınarı Harekatı sosyal medyada da geniş yankı bulundu.
"Dava Hak ise, sonuç muhakkak şahadettir"
Kurduğu yardım derneğiyle sadece Türkiye değil dünyadaki ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Gamze Özçelik, Twitter hesabından "Allah yar ve yardımcımız olsun. Dava Hak ise, sonuç muhakkak şahadettir" paylaşımını yaptı.
Özçelik'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
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