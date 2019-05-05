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Gamze Özçelik'i Türk bayraklarıyla karşıladılar

Son dönemlerde yaptığı insani yardımlarla büyük destek gören Gamze Özçelik, Afrika'da Türk bayraklarıyla karşılandı.

05 Mayıs 2019 Pazar 11:58
Gamze Özçelik'i Türk bayraklarıyla karşıladılar

Ramazan öncesi gittiği Yemen ve Çad'da iyilik projelerine devam eden oyuncu Gamze Özçelik'in yeni rotası belli oldu. Kamerun'a gitmeye hazırlanan Özçelik'in gittiği her yerde Türk bayraklarıyla karşılandığı ortaya çıktı.

Yaptığı iyiliklerle topluma örnek olan Gamze Özçelik, yardım etmeye devam ediyor. Ramazan öncesi Yemen ve Çad'a giden güzel oyuncunun yeni rotası ise Kamerun oldu.

Türk bayraklarıyla karşılanıyor

Ramazan öncesi yine yardıma koşan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, her gittiği yerde sevgi seliyle ve Türk bayraklarıyla karşılanıyor.

50'ye yakın fide dikti

Gamze Özçelik, Ramazan öncesi yine yardıma koştu. Ünlü oyuncu, Yemen'e kumanya, hijyen paketleri ve temizlik ürünleri götürdü. Özçelik, ardından Çad'da iki gün içinde 10 su kuyusu açtırıp 50'ye yakın meyve fidesi dikti. Her gittiği yerde sevgi seliyle ve Türk bayraklarıyla karşılanan Özçelik'in yeni rotası Kamerun.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 11:58
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