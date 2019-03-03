Gamze Özçelik mülteci kamplarında!
Umuda Koşanlar Derneğinin kurucusu olan Gamze Özçelik, Arakan'daki Müslümanlara ziyarette bulundu.03 Mart 2019 Pazar 17:39
Eski oyuncu Gamze Özçelik, dün Bangledeş'e gitti. Burada önce yetimhaneleri ziyaret eden Özçelik daha sonra Arakan Eyaletine geçti.
Umuda Koşanlar Derneğinin kurucusu olan eski oyuncu Gamze Özçelik, Arakan'daki Müslümanları ziyaret etti.
Yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kurmayı başaran Özçelik önce Bangladeş'e iniş yaptı.
Burada yetimhaneleri gezen eski oyuncu daha sonra Arakan'daki mülteci kamplarına gitti. Özçelik, geçen haftalarda da ülke içindeki yardım çalışmalarına katılmıştı.
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