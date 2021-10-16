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Gündem Gammazcı FETÖ’cü yine Türkiye’yi şikayet etti
Gündem

Gammazcı FETÖ’cü yine Türkiye’yi şikayet etti

FETÖ’nün gammazlamalarıyla ünlü firari tetikçisi Abdullah Bozkurt, bu defa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtemel Suriye operasyonuyla ilgili açıklamalarını ABD ve Rusya’ya “şikayet etti”.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 08:53:00 -
Gammazcı FETÖ’cü yine Türkiye’yi şikayet etti

 MÜNÜBE YILMAZ 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan yayın organı Today's Zaman'ın Ankara temsilciliğini yapan Abdullah Bozkurt, firar ettiği İsveç’ten havlamayı sürdürüyor…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma namazı çıkışında yaptığı “Suriye'deki mücadelemiz bundan sonra çok daha farklı şekilde devam edecek. Bu terör örgütlerine, Amerika'nın oradaki malum güçlerine karşı, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz” açıklamasını twitter hesabından paylaşıp adeta ABD ve Rusya’ya “ihbarda” bulunan Bozkurt, Türkiye’de darbeye kalkışan örgütünün hâlâ hainlik peşinde koştuğunu gözler önüne serdi.

Gammazlamalarıyla ünlü

Geçmişte Ayasofya Camii’nde Kur’an okunmasını Batı’ya şikâyet edip cibilliyetini sergileyen Bozkurt, "Türkiye'de başkanınıza hakaret ediliyor" diyerek de Washington'a ispiyonculuk yapmıştı. Bozkurt ayrıca, sosyal medya hesabından Libya’da görevli askerlerimizin pasaport kopyaları ile üniformalı fotoğraflarını yayınlayarak ajanlığa soyunmuştu.

Karlov suikastını 3 gün önceden “bilmişti”

Kudüs’e destek mitinglerinde yürüyenleri “El Kaideci” diye yaftalayan FETÖ’cü hain, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikasttan 3 gün önce yazdığı yazıda ise adeta saldırının haberini vermişti. Abdullah Bozkurt, 16 Aralık 2016'da turkishminute.com isimli internet sitesinde yayımlanan yazısında, Rus Büyükelçi'ye saldırı olacağını biliyor gibi, "Türkiye'de büyükelçiler artık güvende değil" başlığını kullanmıştı.

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Yorumlar

Kudüsbizim

Hainden ne beklenir. Milletimin adına bu alçağın yüzüne t...
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selim

hain ib...
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