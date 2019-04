Game Of Thrones'un yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak? GoT'un yeni bölümleri saat kaçta?

Dünyaca ünlü Game of Thrones dizisinin sekizinci ve final sezonunda heyecan başladı. Dizinin hayranları heyecanla yeni bölümleri beklerken, dizinin yeni sezonuna ait bölümlerin ne zaman saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Game Of Thrones'ın yeni sezon bölümleri ne zaman? Game Of Thrones'ın yeni bölümleri saat kaçta? İşte konuya ilişkin detaylar...

Game Of Thrones'un yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Dünyada milyonlarca izleyecinin merakla beklediği efsane dizi Game of Thrones'la ilgili detaylar, yeni sezon bölümlerinin yayın tarihi öncesi merak konusu oldu. İşte, tüm dünyayı kasıp kavuran bir dizi olan Game Of Thrones'un 8. sezonu hakkında detaylar...

Game Of Thrones takipçilerinin beklediği gün geldi çattı. Dizinin resmi kanalı HBO’dan yapılan açıklamada dizinin final sezonu olan 8. sezonunun 14 Nisan’da başlayacağı duyurulmuştu. George R. R. Martin’in fantastik hikâyesi, 8. sezonla birlikte final yaparak ekranlara veda edecek. Game of Thrones 8. sezon 1. Bölümü ABD'de 14 Nisan'da yayınlandı.

Dizi Türkiye saati ile 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Dizinin tekrarı ise 15 Nisan akşamı olacak.

Yeni sezon bölümlerinin tarih ve süreleri

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

Diziye dair detaylar

Dizinin en uzun bölüm rekoru yeni sezonda kırılıyor. Zira 7. sezon final bölümü 1 saat 21 dakika iken, yeni sezonun üçüncü bölümünün 1 saat 22 dakika uzunluğunda olacağı açıklandı. Sezonun final bölümünün ise 1 saat 20 dakika süreceği belirtiliyor.