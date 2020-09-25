Gambiya lideri, Kovid-19'dan etkilenen yoksul ülkeler için dünyadan destek istedi

ABUJA (AA) - Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, uluslararası toplumdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik durgunluk yaşayan az gelişmiş ülkelere yardım etmesini istedi.



Barrow, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna gönderdiği görüntülü mesajında, küçük ve az gelişmiş ülkelerin, ekonomilerini canlandırmaya çalışırken borç yüklerini hafifletmek için de mücadele ettiğini belirtti.



Uluslararası topluma Kovid-19 nedeniyle ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan yoksul ülkeler için destek çağrısında bulan Barrow, "Gambiya gibi gelişmekte olan ülkeler, devam eden ekonomik düşüşten kurtulmak için BM ve uluslararası toplumdan destek paketleri veya kurtarma paketleri talep etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.



Barrow, Kovid-19 nedeniyle ülke ekonomisinin yüzde 2 küçüldüğüne işaret ederek, ülkede ekonomik büyümeye katkı sağlayan turizm sektörünün küçülmeye devam ettiğini bu nedenle işsizliğin de hızla arttığını kaydetti.



Afrika Birliğinin borç erteleme veya borç silme çağrısını anımsatan Barrow, "Az gelişmiş ülkelerin, özellikle de Gambiya gibi geçiş sürecindeki ülkelerin benzersiz koşullarının ve zorluklarının özel ve hızlı bir şekilde değerlendirileceğini umuyoruz." diye konuştu.



