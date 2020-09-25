  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gambiya lideri, Kovid-19'dan etkilenen yoksul ülkeler için dünyadan destek istedi
Aktüel

Gambiya lideri, Kovid-19'dan etkilenen yoksul ülkeler için dünyadan destek istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:59:42 -
Gambiya lideri, Kovid-19'dan etkilenen yoksul ülkeler için dünyadan destek istedi

ABUJA (AA) - Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, uluslararası toplumdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik durgunluk yaşayan az gelişmiş ülkelere yardım etmesini istedi.

Barrow, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna gönderdiği görüntülü mesajında, küçük ve az gelişmiş ülkelerin, ekonomilerini canlandırmaya çalışırken borç yüklerini hafifletmek için de mücadele ettiğini belirtti.

Uluslararası topluma Kovid-19 nedeniyle ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalan yoksul ülkeler için destek çağrısında bulan Barrow, "Gambiya gibi gelişmekte olan ülkeler, devam eden ekonomik düşüşten kurtulmak için BM ve uluslararası toplumdan destek paketleri veya kurtarma paketleri talep etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Barrow, Kovid-19 nedeniyle ülke ekonomisinin yüzde 2 küçüldüğüne işaret ederek, ülkede ekonomik büyümeye katkı sağlayan turizm sektörünün küçülmeye devam ettiğini bu nedenle işsizliğin de hızla arttığını kaydetti.

Afrika Birliğinin borç erteleme veya borç silme çağrısını anımsatan Barrow, "Az gelişmiş ülkelerin, özellikle de Gambiya gibi geçiş sürecindeki ülkelerin benzersiz koşullarının ve zorluklarının özel ve hızlı bir şekilde değerlendirileceğini umuyoruz." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi'yi zora sokacak çağrı!
Dünya

Sisi'yi zora sokacak çağrı!

Sosyal medya kullanıcıları, Mısır'da bugün yapılması planlanan darbeci yönetim karşıtı "öfke cuması" gösterilerine geniş katılım çağrısında ..
Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı
Gündem

Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı

Bir kilisenin mensuplarının koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı online toplantıda büyük bir skandal yaşandı. Bir grup hacker toplantıyı..
Haberler peş peşe geldi! Birçok ilde harekete geçildi
Gündem

Haberler peş peşe geldi! Birçok ilde harekete geçildi

FETÖ ve PKK’ya karşı başlatılan operasyonlarda 158 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Gözaltı kararı verilenler arasında 6-7 Ekim olayların..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı