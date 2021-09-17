  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülkede insani kriz derinleşiyor! Acil koduyla çağrı yaptılar

KKTC'den Rum tarafına tepki

Trump'tan röportajı kestiren sözler: ABD hiç olmadığı kadar...

Orhan Kemal Cengiz'in yazısı! İtiraf mı, yoksa bir FETÖ'cünün 'nerede kaldık' riyakarlığı mı?

Elektrikli cihazlar bizi 7/24 gözetliyor! Takipten kaçmak için bunları yapın

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın verdiği görüntü rahatsız mı etti? Rusya'dan dikkat çeken açıklama!

2 milyarlık İETT ihalesinden sonra bir skandal daha! Kardeşini de uzman olarak işe yerleştirmiş

Tunç Soyer'in rezilliği adım attırdı! Çıplak semazen hokkabazlığına son

Terör ülkesi İsrail rejimi Filistinlilerin iş makinelerini gaspetti

'Aşı olmayanlar giremeyecek' kararına Rusya'dan sert tepki! "Herhangi bir dayatmaya yetkiniz yok"
Dünya Galler'de halk isyanda! ‘Prens istemiyoruz’
Dünya

Galler'de halk isyanda! ‘Prens istemiyoruz’

Monarşi ile yönetilen Birleşik Krallık'ın Galler bölgesinde yaşayanlar İngilizler harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 09:17:00 -
Galler'de halk isyanda! ‘Prens istemiyoruz’

Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'in bazı kentlerinde reklam panolarına monarşi karşıtı görseller asıldı.

Kampanyanın arkasındaki Cumhuriyet adlı gruptan yapılan açıklamada, görsellerin "monarşi ve nasıl yönetildikleri hakkında bir kamuoyu tartışmasını tetikleyeceğini" belirtildi.

Kampanya için 25 bin sterlinden (294 bin TL) fazla para toplayan grup, "Monarşi prensipte yanlış, uygulamada yanlış ve İngiliz siyaseti için kötü." değerlendirmesinde bulundu.

‘Prense ihtiyaç yok’

Görsellerden birinde Galler Prensi unvanına sahip Prens Charles'ın fotoğrafı ile "Galler'in prense ihtiyacı yok." yazısı yer aldı.

Diğerinde de ABD'de hakkında reşit olmayan birine karşı cinsel saldırı suçlamasıyla dava açılan Prens Andrew'in fotoğrafıyla "Kimse yasalardan üstün olmamalı." ifadesine ver verildi.

Ancak İngiltere'ye birlik yanlısı Galler Muhafazakar Parti lideri Andrew Davies ise kampanyanın "Galler kamuoyunun görüşünü yansıtmadığını" öne sürdü.

Monarşinin kaldırılması çağrısı yapan grubun internet sitesinde, "sürekli devam eden bir kamu görevinin her tür demokratik ilkeye aykırı olduğu" savunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay