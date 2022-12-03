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Dünya Galler'de durum içler acısı! İnsanlar evcil hayvan maması yiyor
Dünya

Galler'de durum içler acısı! İnsanlar evcil hayvan maması yiyor

Türkiye ekonomisini lekelemeye kalkıp Batı'yı örnek gösterenlerin yüzünü kızartacak bir haber geldi. Birleşik Krallık'a bağlı Galler'de insanlar enflasyon nedeniyle yiyecek yemek bulamıyor. Yetkililer, "İnsanlar evcil hayvan maması yiyor" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 08:54:00 -
Galler'de durum içler acısı! İnsanlar evcil hayvan maması yiyor

Küresel enflasyon, Galler'deki ekonomik görünümü farklı bir boyuta taşıdı. Ülkedeki enflasyon nedeniyle insanların, evcil hayvan mamasına yöneldikleri belirtiliyor.

Yeni nüfus sayımı verileri, başkent Cardiff’te yoksulluğun ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi. BBC’ye konuşan, doğu bölgesindeki Trowbridge’te toplum projesi yöneticisi Mark Seed, “evcil hayvan maması yiyen insanların olduğu gerçeğiyle şoke olduklarını” ifade etti.

Hayat pahalılığının giderek arttığını ve insanlara temel gıda maddelerini karşılayacak kadar ödeme yapılmadığını söyleyen Seed, “şaşırtıcı hikayeler” olsa da anlatılanların doğru olduğunu söyledi.

Seed, yiyeceklerini kalorifer peteği ya da mumda ısıtmaya çalışan insanları gördüklerini belirtti.

Başkentteki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan 30 yıllık Cardiff sakini Elizabeth Williams da çok çalışıp çocuklarına istedikleri hayatı sunamayan insanların hikayelerinin “yürek burktuğunu” ancak bu kişilerin “akıl sağlıklarını korumak için” çalışmaya devam ettiklerini anlattı.

AA'nın aktardığına göre, buna karşılık, nüfus sayımı verileri, son on yılda Galler genelinde yoksulluğun azaldığını gösteriyor.

 

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Yorumlar

breh breh

türkiye'de geçmişe nazaran daha çok insanın, yoksullaştığı, azgınlaşan enflasyona yenildiğini, yiyeceğini çöplükten çıkarttığı, sokakta ne bulursa yiyenlerin çoğaldığı gerçeğini değiştiriyor mu bu haber?

Muro

Evet, ne yapsanız boş, haziranın sonu YAZ Hazirandan sonra herşey çok güzel olacak, Geliyor Gelmekde olan,
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