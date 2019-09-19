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Galiz küfürbaza ödül, haberciliğe ceza!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ölümle tehdip edip, küfre varan hakaretler savurduğunu deşifre ettiğimiz İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Necdet Konan hakkında takipsizlik veren Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Konan’ın çirkin yüzünü ortaya koyan haberlerimize ise erişim yasağı getirdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:05
Galiz küfürbaza ödül, haberciliğe ceza!

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Kurulduğu günden bu yana millet düşmanlarıyla savaşan Akit’e yönelik skandal yargı kararlarına bir yenisi daha eklendi. İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Konan’ın sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfüre varan hakaretler yönelttiğini haberleştiren Akit’e karşı mahkemeden ‘yasak’ kararı çıktı. Malatya 2. Sulh Ceza Hakimi Şenay Uyar Sunel, küfürbaz Konan’ın gerçek yüzünün ortaya çıkarıldığı habere “kişilik haklarına saldırı” gerekçesiyle erişim yasağı getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “başçalan”, “hırsız” gibi ağır hakaretler savuran Doç. Dr. Necdet Konan’ın 08/08/2019 tarihinde yaptığı yasaklama başvurusunu jet hızıyla karara bağlayan 2. Sulh Ceza Hakimi Şenay Uyar Sunel, büyük yankı uyandıran haberimize sansür kararı verdi. Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin  2019/3013 Değişik İş No’lu kararında, “5651 Sayılı yasanın 9. maddesinin 1,2,3,4 fıkraları uyarınca https://www.yeniakit.com.tr /haber/milletin-parasiyla-devlet-kufur-878096.html URL adresine erişime engellenmesine karar verildi” ifadeleri yer aldı.

Erdoğan’ı idamla tehdit etti

Devlet içerisine sızmış devlet düşmanlarının deşifre edildiği haberimizin internet ortamında yasaklanmasını kararlaştıran Sunel’in tepki çeken uygulaması; hukuk katliamı olarak tarihe geçti.

Necdet Konan’ın “facebook.com/necdet.konan.96” uzantılı sosyal medya adresinde skandal paylaşımları deşifre etmiştik. İşte bazıları: “RTE’nin olduğu ülkede hiçbir şey güzel olamaz. Yargılanıp asıldığı gün Türkiye’ye güneş doğacak” , “Hırsız Erdoğan hırsız damadı Berat Albayrak gitmeden ekonominin düzelmeyeceğini anlamayan kaldı mı?” , “Harami Erdoğan’ın günlük harcaması 1 milyon 800 bin Türk lirası. Diplomasız bir başçalana harcanan paraya yazıklar olsun”, “Fahrettin Altun denen bu zavallı satılık Aktrol, akademik camianın yüz karasıdır. Ruhunu RTE’ye satarak yalakalıkla hızla profesör yapılmıştır.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:05
  1. İstanbul
  2. Akit
  3. skandal yargı kararları
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  10. Necdet Konan
  11. sosyal medya

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