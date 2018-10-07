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'Galibiyet Ünal hocamıza hediye'

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Hüseyin Çimşir, aldıkları galibiyeti hafta içinde annesi vefat eden teknik direktörleri Ünal Karaman'a armağan ettiklerini açıkladı.

07 Ekim 2018 Pazar 22:38
'Galibiyet Ünal hocamıza hediye'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir, bu sezon ilk deplasman galibiyetini elde ettiklerini belirterek, iyi futbol oynayıp, mücadele ettiklerini ve istedikleri sonucu aldıklarını ifade etti. 

Akhisarspor karşısındaki mücadeleyi ilerleyen haftalarda sürdürmeleri durumunda Türkiye'de yenemeyecekleri takımın bulunmadığını dile getiren Çimşir, "Bu galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz, annesini kaybetmişti, çok üzgündü. Belki onun bu zor gününde yüzünde bir tebessüm bırakabilmişizdir. Böyle mücadele edersek yenemeyeceğimiz bir takım yok. Bu seviyeyi yavaş yavaş ileriye taşıyacağımıza inanıyorum." diye konuştu. 

Çimşir, geçmişte bir dönem Akhisar'da görev yaptığını anımsatarak, "Buranın ekmeğini yedik, Akhisarspor, Avrupa kupası maçı olduğu için yorgundu. Ön tarafta yaratıcı oyunculardan kurulu. İnşallah toparlarlar ve başarılı olurlar." ifadelerini kullandı. 

- Arslan: "İkinci yarında bir şeyleri değiştirmek istedik ama kazanamadık"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise iç sahadaki ilk maçına çıktığına dikkati çekerek, "Etkili bir takıma karşı oynadık. Maç öncesi planlarımızda iyi başlamak vardı. Maçın başında istediğimi oyun oturdu, kısmen başarılı olduk. Planları bozan yeterince yardımlaşmamamız ve final paslarındaki başarısızlıklarımızdı." değerlendirmesinde bulundu. 

Arslan, şanssız goller yediklerini savunarak, şunları kaydetti:

"Maçın asıl kırılma anı Mustafa Yumlu'nun sakatlandığı andı. Erken bir oyuncu değişikliğine gittik. Penaltı dışında iki duran top kaderimizi belirledi. İkinci yarında bir şeyleri değiştirmek istedik ama kazanamadık. Bunun üzüntüsünü yaşarken ileriye dönük bazı oyuncularımızı kazandığımızı düşünüyorum."

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:38
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