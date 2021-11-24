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Teknoloji Galaxy S21 FE ortaya çıktı
Teknoloji

Galaxy S21 FE ortaya çıktı

Bilindiği üzere Samsung son birkaç senedir S serisinin FE modellerini de satışa sunuyor. FE modelleri genel itibariyle Premium özelliklerden arındırılmış, daha uygun fiyata sahip üst segment cihazlar olarak karşımıza çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 12:17:00 -
Galaxy S21 FE ortaya çıktı

Bu anlamda S21 serisinin de yakın zamanda FE modeli ile karşımıza çıkması bekleniyordu. Fakat S21 FE’nin çıkışı adeta yılan hikayesine döndü. Telefon bir çıkacak, bir çıkmayacak derken sonunda S21 FE’nin canlı çekilmiş görüntüleri de sızdırıldı.

Artık bu reddeden sonra S21 FE’nin çıkacak olmasına kesin gözüyle bakabiliriz. Son sızdırılan söylentilerde telefonun önümüzdeki yılın hemen başların satışa sunulacağı iddia edilmişti.

Hatta S21 FE ile S22 serisinin çıkış tarihleri arasında maksimum 2 aylık bir süreç olacağı da dile getiriliyor.

Samsung’un S21 FE’yi neden bu kadar geciktirdiği ya da geliştirmekte neden bu kadar tereddüt ettiği de başka bir soru işareti. Elbette bu durumun birden fazla nedeni olabilir. Belki çip sıkıntısından ötürü S21 FE üretimi bu kadar gecikmiştir. Ya da Samsung S21 FE’nin S21 ve S21 Ultra satışlarını etkilemesinden çekindiği için takvimi bu kadar geriye çekmiş olabilir.

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