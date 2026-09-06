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Spor Galatasary, Sporting maçı hazırlıklarına devam ediyor
Spor

Galatasary, Sporting maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Galatasary, Sporting maçı hazırlıklarına devam ediyor

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışması ve ikiye iki oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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