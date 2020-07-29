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Spor

Galatasaraylıları heyecanlandıran teklif! Falcao'ya MLS'ten teklif geldi

Galatasaray'daki geleceği çok merak edilen Radamel Falcao’ya eski yıldız futbolcunun başkanlığını yaptığı takımdan flaş bir teklif geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:47:00 -
Galatasaraylıları heyecanlandıran teklif! Falcao'ya MLS'ten teklif geldi

Galatasaray'da Radamel Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Efsane futbolcu David Beckham'ın başkanlığını yaptığı MLS ekibi Inter Miami'de taraftarlar Radamel Falcao formalarıyla kulübün antrenman yaptığı sahaya gelmiş ve Kolombiyalı forvetin transfer edilmesini istemişti.

Hatta kulübün mağazasında bile Falcao formalarının satışına başlanmıştı.

"Burada jubile yapana kadar kalabilirsin"

Bu gelişmenin ardından flaş bir iddia geldi. AS'ın haberine göre Inter Miami, Radamel Falcao ile bir görüşme gerçekleştirdi ve golcü futbolcuya teklifini sundu. Falcao ise teklifi düşünmek için süre istedi.

Amerika'da lige kötü bir giriş yapan Inter Miami'de yetkililerin, ''Bize gel, burada futbolu bırakana kadar oynayabilirsin'' dediği ve Falcao'yu ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.

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