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Spor Galatasaraylılar dikkat! 'Bugünden itibaren...'
Spor

Galatasaraylılar dikkat! 'Bugünden itibaren...'

Galatasaray, sarı-kırmızılı futbol takımının maçlarında para cezası almasına sebep olacak taraftarlara söz konusu miktar kadar maddi tazminat davası açılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 18:14:00 -
Galatasaraylılar dikkat! 'Bugünden itibaren...'

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımının maçlarında para cezası almasına sebep olacak taraftarlara söz konusu miktar kadar maddi tazminat davası açılacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV ile oynadığı müsabakalarda çıkan olaylar nedeniyle ciddi para cezasına çarptırıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugünden itibaren, maddi cezaya sebep olan kişilere kulübümüz tarafından ceza miktarı kadar maddi tazminat davası açılacaktır. Sonuçlanması için gerekli iş ve işlemler hassasiyetle takip edilecektir. Taraftarımızdan, Galatasaray etik ve sportif değerlerine yakışan duruşu beklemekteyiz."

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