Galatasaraylı Yunus Akgün'e transfer teklifleri

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla muhteşem bir sezon geçiren ve TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaraylı Yunus Akgün'e iki Süper Lig kulübü yeniden talip oldu.

Adana Demirspor'dan 400 bin Euro

Adana Demirspor geçen sezon kiraladığı Yunus Akgün'ü bu kez bonservisiyle kadroya dahil etmek istiyor. Balotelli ve Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Ekibi 21 yaşındaki oyuncu için 400 bin Euro teklif etti ancak Sarı-Kırmızılı takım bu rakamı az buldu.

Çaykur Rizespor da istiyor

Oğulcan Çağlayan'ın bonservisi karşılığında Galatasaray 'dan 3 oyuncu talep eden Çaykur Rizespor Yunus Akgün'ü kadrosunda görmek istiyor. Ancak Yunus'un Karadeniz ekibine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Terim kadroda tutmak istiyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 8+6 kuralı nedeniyle Yunus Akgün'ü bu sezon kadrosunda tutmaya kararlı. Geçen sezon Adana Demirspor'da 32 maçta 7 gol, 1 asistlik performans gösteren genç kanat oyuncusu yeni sezon idmanlarında da dikkat çeken bir görüntü çizmişti.

Fatih Terim PSV ile oynanan rövanş maçında Yunus Akgün'ü 11'de oynatmayı planlıyordu ancak genç oyuncu hafif sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.