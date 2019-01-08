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Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği haber geldi

Galatasaray'da uzun süre kadroya giremeyen ve sarı-kırmızılı taraftarların büyük tepkisini çeken Tarık Çamdal ile yollar ayrılıyor.

08 Ocak 2019 Salı 22:31
Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği haber geldi

Galatasaray'da uzun bir süredir kadroda düşünülmeyen ancak sözleşmesinin devam etmesi nedeniyle takımda kalan Tarık Çamdal konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.

Haber Global yorumcusu Evren Göz, ayrılığın yakın bir zamanda gerçekleşeceğini belirtirken ''Galatasaray, devre arasında Tarık Çamdal ile yollarını ayırıyor.'' açıklamasında bulundu.

Sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor

2014 yılında 4,75 milyon euro bonservis ücretiyle Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal'ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:31
  1. Galatasaray
  2. Tarık Çamdal

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