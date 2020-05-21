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Aktüel

Galatasaraylı taraftarlardan kan desteği

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, Türkiye genelinde başlatılan, "Kan bağışı" kampanyasına tam destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:25:56 -
Galatasaraylı taraftarlardan kan desteği

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarlar Derneği üyeleri, Türkiye genelinde başlatılan, "Kan bağışı" kampanyasına tam destek verdi.


Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi “Kan sürekli ihtiyaçtır” sloganı ile Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda kan bağış kampanyası düzenledi. Düzenlenen kampanyaya sarı kırmızı formaları ile gelen Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği üyeleri, kan bağışına tam destek verdi.


Kanın acil bir ihtiyaç olmadığını ve sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Galatasaray Taraftarları Dernek Yöneticisi Tolga Özdoğan, “Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde kan stoklarında azalma yaşandığını biliyoruz. Biz de Salihli’deki Sarı Kırmızı renklere gönül veren taraftarlar olarak hem kan bağışında bulunarak kampanyaya destek vermek, hem de insanlık vazifemizi yerine getirmek istedik." dedi. Herkesin kan bağış konusuna duyarlı olmasını isteyen Özdoğan, herkesi kan bağışına davet etti.


Kan Bağışı kampanyasına destek veren Salihli Galatasaray Taraftarları Derneğine teşekkür eden Kızılay Şube Başkanı A.Cüneyt Musal ise, “Bir Galatasaray taraftarı olarak, Salihli’deki sarı kırmızı renklere gönül veren taraftarlardan gurur ve mutluluk duydum.” şeklinde konuştu.

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