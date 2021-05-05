Galatasaraylı Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor.
Galatasaray'ın 2019 - 2020 sezonunun yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao'nun hayatı televizyon dizisi oluyor.
Proje için çok istekli
Kolombiya basını, Falcao'nun televizyon dizisinin çekilmesi için plan yapıldığını, oyuncunun da buna istekli olduğunu yazdı. Falcao sırasıyla River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea tekrar Monaco ve Galatasaray'da forma giydi.