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Spor Galatasaraylı Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor
Spor

Galatasaraylı Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 19:11:00 -
Galatasaraylı Radamel Falcao'nun hayatı dizi oluyor

Galatasaray'ın 2019 - 2020 sezonunun yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao'nun hayatı televizyon dizisi oluyor.

Proje için çok istekli

Kolombiya basını, Falcao'nun televizyon dizisinin çekilmesi için plan yapıldığını, oyuncunun da buna istekli olduğunu yazdı. Falcao sırasıyla River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United, Chelsea tekrar Monaco ve Galatasaray'da forma giydi.

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