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Spor Galatasaraylı Juan Mata’dan sürpriz karar!
Spor

Galatasaraylı Juan Mata’dan sürpriz karar!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Juan Mata, Chelsea'den eski takım arkadaşı John Terry ile birlikte FIFA'nın düzenlediği spor yöneticiliği kursuna başlamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:24:00 - 2022-10-03 17:27:54
Galatasaraylı Juan Mata’dan sürpriz karar!

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, futbolculuk sonrası kariyerini şimdiden planlamaya başladı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Mata, FIFA'nın düzenlediği spor yöneticiliği diplomasını almak için kursa başlayacak.

Yaklaşık 1 yıl sürmesi beklenen bu kursa Juan Mata'nın dışında eski futbolculardan John Terry, Fernandinho, Tim Cahill ve kadın oyunculardan Carli Lloyd gibi isimler de katılacak.

Spor stratejileri, liderlik ve iletişim gibi derslerin verildiği bu kurstan daha önce Fabio Cannavaro ve Nuno Gomes gibi isimler de mezun olup diploma almıştı.

Galatasaray ile 2 maça çıktı

Sezon başında Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki futbolcu Juan Mata, sarı-kırmızılı formayla 1'i hazırlık maçı olmak üzere 2 mücadelede forma giydi.

İspanyol oyuncu, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçına ilk 11 başlarken, Adana Demirspor maçında oyuna sonradan dahil oldu.

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