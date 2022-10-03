Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 8. haftası bugün oynanacak Fatih Karagümrük-İstanbulspor mücadelesi ile son bulacak.
Fatih Karagümrük ile İstanbulspor Süper Lig'in 8. hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek.
Ligin alt sıralarında yer alan iki takımın mücadelesi futbolseverler tarafından merak ediliyor.Mücadelenin ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.
Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ligde oynadığı 6 maçta 6 puan toplayarak 13. sırada yer alıyor.Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbulspor ise 6 maçta toplatığı 5 puan ile 15. sırada yer alıyor.
Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin karşı karşıya geleceği mücadeenin detaylarını sizler için derledik.
Fatih Karagümrük - İstanbulspor maçı saat kaçta?
Fatih Karagümrük ile İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği 8. haftanın kapanış maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
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