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Gündem Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'in sözleşmesi çalındı!
Gündem

Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'in sözleşmesi çalındı!

Galatasaraylı golcü futbolcu, Mustafa Muhammed'in Zamalek ile sarı kırmızılı kulübe gelmeden önce imzaladığı sözleşmelerin çalındığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 20:49:00 -
Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed'in sözleşmesi çalındı!

Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a transferi öncesinde imzaladığı yeni sözleşmesinin Zamalek'te ortadan kaybolduğu öğrenildi. Mustafa Muhammed'in Bu durum kulüpte krize yol açarken Mısır basını sözleşmenin çalındığını iddia etti. Yaşananların ardından Zamalek yöneticisi Ahmed İbrahim, görevinden istifa etti.

Kulüpte çıkan kriz istifa getirdi

Mısır'da yayın yapan Koora365 haber sitesinde 'Mustafa Muhammed'in kontratı Zamalek'ten çalındı' başlığıyla yayınlanan haberde 23 yaşındaki forvetin Galatasaray'a transferi öncesi imzaladığı yeni sözleşmesinin bulunamadığı bildirildi.

Futbolcunun kontratının bulunamamasının kulüpte krize yol açtığı ve kulüp yöneticisi ekibin yöneticisi Ahmed İbrahim'in yaşananlardan sonra istifa ettiği öğrenildi.

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