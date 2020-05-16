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Spor

Galatasaraylı futbolcu Andone: "Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim"

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:16:08 -
Galatasaraylı futbolcu Andone: "Herhangi bir virüs belirtisi göstermedim, iyiyim"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Florin Andone, ailesiyle beraber yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda sıkıntı yaşamadıklarını bildirdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığı ile ilgili bazı haberler gördüğünü belirterek, "Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin sağlığının hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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