Galatasaraylı Fernando, resmen Sevilla'da





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges'in İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sevilla, şirketimize net 4 milyon 500 bin avro transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

Öte yandan açıklamada, "Kariyerine Sevilla takımında devam edecek Fernando'ya hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



