  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hindistan'da araçta patlama! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da Suya Zam kapıda! Gözler 17 Kasım'da

Kişi başına 2 bin dolar ödeme: Trump, son hazırlıkları yaptı: 2026'da rekoru için geri sayım başladı!

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Ekrem ve Mansur’un üzeri çizildi! Özgür Özel cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor!

Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler

Fransa'nın Ekrem'i Sarkozy salıverildi

‘İçkili mekanın sahibi’ diye algı yapılmıştı: Ali Rıza Demircan'dan açıklama geldi

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Alın size CHP Belediyeciliği! Milli ağaçlandırma gününe saatler kala ağaç kıyımı
Spor Galatasaraylı 2 yıldız bahis oynadı! Kulüpten ilk açıklama geldi
Spor

Galatasaraylı 2 yıldız bahis oynadı! Kulüpten ilk açıklama geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Galatasaraylı 2 yıldız bahis oynadı! Kulüpten ilk açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Galatasaray Kulübü tarafından konuya ilişkin resmi internet sitesinde yazılı açıklama yapıldı.

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır. Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir. Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır."

Kocaelispor Başkanına Galatasaray'dan sert tepki
Kocaelispor Başkanına Galatasaray'dan sert tepki

Spor

Kocaelispor Başkanına Galatasaray'dan sert tepki

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası konuştu
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası konuştu

Spor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın mağlubiyeti sonrası konuştu

Galatasaray'dan Torreira açıklaması
Galatasaray'dan Torreira açıklaması

Spor

Galatasaray'dan Torreira açıklaması

Gizlice sızan casus yazılım Galaxy’leri izliyor
Gizlice sızan casus yazılım Galaxy’leri izliyor

Teknoloji

Gizlice sızan casus yazılım Galaxy’leri izliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır
Gündem

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

CHP destekçisi ve gazeteci Kadri Gürsel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. CHP’lilerin alışık olmadığı türden..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede
Ekonomi

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Zürih merkezli Habib Bank AG’ye yönelik büyük siber saldırı gündemi sarstı. 2,5 terabayttan fazla verinin çalındığı olayda, Türkiye’deki müş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23