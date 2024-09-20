Galatasaray'ın yıldızından derbi öncesi olay paylaşım
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbi için heyecan doruğa çıktı. Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu Michy Batshuayi derbi maçı öncesi iddialı bir paylaşıma imza attı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak derbiye çok az zaman kaldı. Derbi maçı Ülker Stadyumu'nda olacak. Her iki takım oyuncuları da derbi atmosferine girdi.
BATSHUAYİ'DEN GÜNDEM OLAN PAYLAŞIM
Sezon başında Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayı maç öncesi paylaşımıyla dikkat çekti. Sarı kırmızılı futbolcu, Dragon Ball karakteri Majin Buu'nun görselinin yer aldığı kareyi paylaşarak yanına kum saati koydu.
Belçikalı golcü, eski takımına karşı oynayacağı maç için sabırsız olduğu sinyalini verirken, birçok taraftar bu paylaşıma ilgi gösterdi.
30 yaşındaki futbolcu bu sezon 8 maçta 4 gol 2 asistle takımına katkı sağladı. Galatasaray'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, derbide Fenerbahçe'ye karşı gol atmak istediğini söyledi.