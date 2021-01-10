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Spor Galatasaray'ın yıldızına kötü haber! 6 maç ceza gelecek
Spor

Galatasaray'ın yıldızına kötü haber! 6 maç ceza gelecek

Galaatsaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve son haftalarda iyi bir performans gösteren Oğulcan Çağlayan'ı rakipleri değil mahkeme durduracak.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 20:22:00 -
Galatasaray'ın yıldızına kötü haber! 6 maç ceza gelecek

Geçen sezon devam ederken Çaykur Rizespor +1 yıllık opsiyonu kullanarak Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini uzatmıştı. Galatasaray'a gitmek isteyen Oğulcan ise bunu kabul etmemiş ve lig devam ederken sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Avukatına vekaletname veren ve Rizespor'un uzattığı sözleşmenin hükümsüzlüğüyle ilgili dava açan 24 yaşındaki hücum oyuncusunu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu haklı bulmuştu.

Temmuz ayında serbest kalıp Galatasaray'a imza atan Oğulcan'ı Rizespor mahkemeye vermişti.

Sabah'ın haberine göre; Rizespor cephesinin mahkemeyi kazandığı ve kararın bu hafta içinde açıklanacağı ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin Oğulcan Çağlayan için 2016 yılında Kayseri Erciyes'e ödediği 1.2 milyon Euro bonservis bedelini geri alma hakkı kazandığı ve Oğulcan'a da 6 maç ceza çıkacağı öğrenildi.

Oğulcan Çağlayan'ın yanında olan Galatasaray'ın bu cezaya itiraz edeceği ifade edildi.

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