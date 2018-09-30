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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Serdar Aziz: Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayalimiz var

Galatasaray'ın tecrübeli stoperlerinden Serdar Aziz, Şampiyonlar Ligi maçı öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu.

30 Eylül 2018 Pazar 03:08
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Serdar Aziz: Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayalimiz var

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Beyaz TV'ye önemli açıklamalar yaptı.

Bizim için her maç önemli. Geçen hafta istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu hafta yaramızı sarmak için kazanmamız gerekiyordu. Her maç bizim için önemli. Erzurumspor'un ligdeki durumunu biliyorsunuz. Onlar da her maçı artık kazanmak istiyorlar. Zor bir maç oldu. Çok iyi mücadele ettiler. İçeride kazanmaya devam ediyoruz. İnşallah dışarda da bunu yapacağız. Önümüzde zorlu bir süreç var. Önce Porto'ya sonra Antalya'ya gideceğiz. Kafa olarak hazır olmamız gerekiyor, iyi dinlenmemiz gerekiyor. Hepimiz bunun farkındayız. Umarım bu zorlu süreçten alnımızın akıyla çıkarız.

"DEPLASMAN FOBİSİ YOK"

Hocamızın dediği gibi deplasman fobisi falan yok ama istemediğimiz skorlar olabiliyor. Nedenini bilsek ona göre önlemimizi alırız. İnşallah bundan sonra düzeltiriz. Hem içerde hem dışarda iyi sonuçlar almak istiyoruz.

"GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Elimden gelenin en iyisini sahada yapmaya çalışıyorum. Hocamızın takdiri... Oynatırsa oynuyorum, oynatmazsa oynamıyorum. Herkes kendini hazır tutuyor. Sonuçta Galatasaray gibi bir kulüpte oynuyoruz. Hoca bana güveniyor, ben de güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum.

"HEPİMİZİN HAYALİ VAR"

"Hepimizin Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayali var. İnşallah gerçek olur. Ligde de her zaman şampiyon olmak istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. En büyük favori yine biziz ama lig yeni başladı sayılır. Her zaman favoriyiz, bunun farkındayız ve böyle devam edeceğiz"

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 03:08
  1. Erzurum
  2. Antalya
  3. Serdar Aziz
  4. Galatasaray
  5. Şampiyonlar Ligi
  6. Porto

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