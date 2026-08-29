Galatasaray’ın yeni yıldızı Leao İstanbul'da! Taraftarlarımıza mutluluk getireceğiz

Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

RAFAEL LEAO GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Rafael Leao, İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncuyu taşıyan jet 15.45 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

RAFAEL LEAO'NUN İLK AÇIKLAMALARI

Yıldız oyuncu, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Leao'nun o sözleri:

'ÇOK MUTLUYUM'

"Burada olduğum için çok mutluyum. George Gardi bu transfer için haziran ayından beri çok uğraştı. Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu da aynı şekilde çok uğraştılar. Galatasaray'a yardım etmek için buradayım. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Galatasaray taraftarlarına da çok mutluluk getireceğiz."

'GALATASARAY TARAFTARI İÇİN OYNAYACAĞIM'

"Galatasaray taraftarlarına mutluluk getireceğiz. Onların ne kadar iyi olduğunu herkes biliyor. Onlar için oynayacağım."

'OSIMHEN ÇOK İYİ ARKADAŞIM'

Transferi öncesinde Osimhen ile görüşüp görüşmediği sorulan Portekizli yıldız, "Evet görüştüm. Zaten çok iyi arkadaşım kendisi. Birlikte hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler başaracağımıza inanıyorum." yanıtını verdi.

45 MİLYON EURO ÖDENECEK

Öte yandan Galatasaray'ın Rafael Leao için ödeyeceği bonservis bedeli de büyük ölçüde netleşti.

Sarı-kırmızılılar, Milan'a 38 milyon euro bonservis bedeli ve deneyimli oyuncuya da yıllık 12 milyon euro yıllık maaş ödeyecek.

Milan formasıyla gösterdiği performansla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Rafael Leao, İtalya kariyerinde önemli başarılara imza attı.

SERIE A'DA MVP ÖDÜLÜNÜ ALDI

Portekizli yıldız, Serie A’da MVP ödülünün yanı sıra şampiyonluk sevinci yaşarken, 3 kez sezonun 11’ine seçildi. Leao ayrıca Milan ile Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynama başarısı gösterdi.

Milan kariyerinde toplam 293 maça çıkan Leao, 80 gol ve 65 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Portekizli yıldız 65 asistle kulüp tarihinin de en fazla asist yapan 6. oyuncusu oldu.