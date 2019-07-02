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Galatasaray'ın yeni transferleri iddialı

- Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz:"Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadı'nda oynamak inanılmaz olacak. Tekrar şampiyon olacağız. En büyük Cimbom"- 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Şener Özbayraklı:"Çok büyük bir camiaya geldim. İnanılmaz heyecanlıyım"

02 Temmuz 2019 Salı 20:24
Galatasaray'ın yeni transferleri iddialı


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın yeni transferleri Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı kulübe gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, iddialı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, GS TV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekibe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Formayı ilk giydiğim anda çok gururlandım. Taraftarlarımıza sahada sonuna kadar mücadele edeceğimi ve önümüzdeki sene tekrar şampiyon olmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim hakkında da görüşlerini aktaran 30 yaşındaki İsveçli milli oyuncu, "Fatih hoca ile daha önce birkaç kez konuşma fırsatımız oldu. Onu seviyorum, o çok büyük bir teknik direktör. Türkiye'nin en büyük teknik direktörü. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak ve beraber başarılar yakalamak benim için büyük bir onur olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde BK Forward, Malmö, Gençlerbirliği, Olympiakos ve Toulouse takımlarında forma giyen Jimmy Durmaz, gelecek sezonu iple çektiğini kaydederek, "Taraftarlarla dolu Türk Telekom Stadı'nda oynamak inanılmaz olacak. Tekrar şampiyon olacağız. En büyük Cimbom." diye konuştu.


- Şener Özbayraklı: "Çok büyük bir camiaya geldim"


Galatasaray ile 2 sezon için anlaşmaya varan Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı kulübe geldiği için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Dört sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile kontratının sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe imza atan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Çok büyük bir camiaya geldim. İnanılmaz heyecanlıyım. Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Bunun karşılığını vermek için de sabırsızlanıyorum. İnşallah buradaki başarılarda benim de katkım olur. Bu başarıların parçası olurum." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Futbol Takımı'nda da beraber çalıştığı teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray'ı tercih etmesinde önemli rol oynadığını aktaran Şener, "Fatih hocamın beni tercih etmesi benim için gurur verici bir şey. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve Fatih hocamızı mahcup etmemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde birçok derbide oynadığını hatırlatan Şener Özbayraklı, "Bunun heyecanını bilen bir insanım. Desteğin ne olduğunu, Türkiye'de taraftarın ne ifade ettiğini biliyorum. Onlar bize destek verdikçe ben de elimden geleni yapacağım. Onları mahcup etmemek için mücadelemi her seferinde üst seviyeye çıkaracağım. İnşallah taraftarların da desteğiyle başarılar elde ederiz ve ben de uzun yıllar bu takıma hizmet ederim." diye konuştu.

Kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçı oynamadığını ifade eden Şener, "Bunu ilk kez Galatasaray'da tadacağım. Bunun bilincinde olacağım. Bunun için kendimi motive edeceğim ve çalışacağım. Üst seviye maçlar olacak. En iyi şekilde hazırlanıp büyük maçlarda en iyi performansımı sergilemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 20:24
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Jimmy Durmaz
  4. Şener Özbayraklı

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