Galatasaray'ın yeni transferi Gomis'in sözleşmesinde skandal madde!

Galatasaray'ın daha önce anlaşma sağladığı Bafetimbi Gomis dün özel uçakla İstanbul'a geldi. Gomis, İstanbul'a gelirken sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen bir madde de gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma yapan ve yarım sezon için 650 bin Euro alacak olan Fransız golcünün 2 de bonus maddesi var.

Skandal iddia

Takvim'de yer alan habere göre Gomis, Galatasaray, Avrupa'da tur atlarsa 350 bin Euro alacak. Bunda garip bir durum yok. Ancak 2. bonus maddesi çok ses getirecek türden. İddiaya göre Galatasaray bu sezon kümede kalırsa Fransız yıldız 250 bin Euro daha bonus alacak.

Galatasaray yönetimi sessiz

Bu iddia henüz Galatasaray yönetimi tarafından açıklanmasa da kulübe yakın kaynaklar böyle bir bonus maddesinin varlığından söz etmeye başladılar bile.

Akılalmaz madde

Bu tarz bir bonus maddesinin Galatasaray tarihi ve camiası için son derece incitici olduğu ve yönetimi çok zor durumda bırakabileceği konuşuluyor.

10 gol atarsa sözleşmesi uzayacak

Bu arada Gomis'in 10 gol atması durumunda otomatik olarak sözleşmesinin uzayacağı ve gelecek sezon 1.6 milyon Euro alacağı da gelen haberler arasında.