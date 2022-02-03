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Spor Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'a geldi
Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Erick Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki Şilili ön libero Erick Pulgar sağlık kontrollerinin ardından kendisini Sarı-Kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 14:01:00 -
Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılıların Fiorentina'dan bedelsiz olarak 6 aylığına kiraladığı Erick Pulgar, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sezon sonuna kadar Galatasaray'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

Fiorentina forması ile bu sezon 8 maçta görev alan Pulgar 1 asiste imza attı.

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