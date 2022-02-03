Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Erick Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki Şilili ön libero Erick Pulgar sağlık kontrollerinin ardından kendisini Sarı-Kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılıların Fiorentina'dan bedelsiz olarak 6 aylığına kiraladığı Erick Pulgar, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sezon sonuna kadar Galatasaray'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.
Fiorentina forması ile bu sezon 8 maçta görev alan Pulgar 1 asiste imza attı.