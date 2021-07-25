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Spor Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau’dan açıklama
Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau’dan açıklama

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 14:15:00 -
Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau’dan açıklama

Galatasaray'ın yeni transferi Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılı takıma transfer olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün Rumen ekibi Universitatea Craiova'dan 6,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 24 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusu, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Cicacaldau, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Romanya'da herkesin Galatasaray hakkında bilgisi var. Hagi ve Popescu Galatasaray'da çok büyük başarılar elde etti. İkisini de tanıyorum. Hagi, hocalığımı da yaptı. Onları mahcup etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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