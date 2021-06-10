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Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıkları başlıyor! Tarih belli oldu
Spor Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıkları başlıyor! Tarih belli oldu
Spor

Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıkları başlıyor! Tarih belli oldu

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına 14 Haziran'da başlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 14:55:00 -
Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıkları başlıyor! Tarih belli oldu

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 14 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galatasaraylı futbolcular, antrenör Selçuk İnan yönetiminde 14 ve 15 Haziran tarihlerinde iki ayrı grup halinde sağlık kontrollerinden geçecek.

Sarı-kırmızılıların hazırlık maçları programı ile ilgili detaylar ise daha sonra açıklanacak.

Galatasaray, yeni sezondaki ilk resmi müsabakasına ise 20 veya 21 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda çıkacak.

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