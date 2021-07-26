Galatasaray’ın yeni sağ beki İstanbul’a ayak bastı
Galatasaray'ın, transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu sağ bek Sacha Boey İstanbul'a indi.
Galatasaray’ın Fransız ekibi Rennes'den transfer ettiği Sacha Boey, İstanbul'a geldi.
Rennes alt yapısından yetişen ve geçen sezon Dijon'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu için sarı-kırmızılı kulübün 2 milyon Euro civarında bonservis ödeyecek. Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
26 maçta forma giydi
Fransız ekibi Dijon'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Boey, 26 lig maçında 1 asistle oynadı.