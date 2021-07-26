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Spor

Galatasaray’ın yeni sağ beki İstanbul’a ayak bastı

Galatasaray'ın, transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu sağ bek Sacha Boey İstanbul'a indi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 00:33:00 -
Galatasaray’ın yeni sağ beki İstanbul’a ayak bastı

Galatasaray’ın Fransız ekibi Rennes'den transfer ettiği Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Rennes alt yapısından yetişen ve geçen sezon Dijon'da kiralık olarak forma giyen genç oyuncu için sarı-kırmızılı kulübün 2 milyon Euro civarında bonservis ödeyecek. Galatasaray'ın 20 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

26 maçta forma giydi

Fransız ekibi Dijon'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Boey, 26 lig maçında 1 asistle oynadı.

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