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Spor Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu
Spor

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 17:53:00 -
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kondisyoner eşliğinde sahaya dönüş çalışmalarını sürdüren Sofiane Feghouli, tedavisinin iki haftalık bölümü için İspanya'ya gitmesi planlanan Radamel Falcao, tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui ile Arda Turan ve Ryan Donk müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Malatya'ya gidecek Galatasaray'ın kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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