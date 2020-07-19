Galatasaray’ın yeni kaptanı kim olacak?
Galatasaray'da öncelik takıma liderlik yapacak isimi bulmak. Fernando Muslera sakatlığı sebebiyle gelecek sezonun da bir bölümünde forma giyemeyecek. Takımın diğer kaptanı Selçuk İnan'ın da dün akşam futbolu bıraktığını açıklamasının ardından, akıllara kaptan kim olacak sorusu geliyor.
Ligde son galibiyetini 24'üncü haftada Gençlerbirliği'ne karşı alan sarı-kırmızılılar, o günden beri rakiplerini mağlup edemiyordu.
Koronavirüs pandemisi sebebiyle lige verilen arayla beraber Galatasaray'ın 3 puan hasreti toplam 139 güne ulaşmıştı.
Göztepe galibiyetiyle puanını 55'e yükselten ve moral bulan sarı-kırmızılılar, bu haftadan itibaren beyaz sayfa açarken, yeni sezon için yapılanma çalışmalarını da hızlandıracak.
Kaptanlık pazubandını takacak isimlerden biri Ryan Donk olacak. Hollandalı futbolcu yeni kaptan belirlenene kadar bu sorumluluğu üstlenecek.